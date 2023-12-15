Происшествия 15 декабря 2023, 12:37 Житель Петербурга напал на мужчину с ножом

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В Невском районе Санкт-Петербурга на улице Подвойского 33-летний местный житель напал на мужчину с ножом. Об этом сообщил сайт «Петроград».

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры один из них схватил нож и ударил им оппонента в живот.

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Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, нападавшего поместили в изолятор временного содержания.