Происшествия 31 июля 2023, 15:17 Житель Петербурга нанес 17 ножевых ранений брату, а затем вызвал полицию

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 44-летнего местного жителя, который убил младшего брата, почти 20 раз ударив его ножом. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Случай произошел 30 июля в Калининском районе города. Во время распития спиртных напитков подозреваемый схватил нож и ударил им родственника 17 раз. Затем он вызвал полицию и скорую помощь.

Реклама

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавшего. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.