Житель Петербурга мог погибнуть во время пожара в гараже

Пожар произошел на Взлетной улице в Московском районе в Санкт-Петербурге. Мужчина чуть не сгорел вместе с машиной в гараже. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Петербургу.

Ситуация произошла нем 13 января. Мужчина заработал ожоги. Также повредился автомобиль, у него сгорел бампер и крышка багажника. Кроме того, огонь уничтожил пол и обстановку гаража. Возгорание тушили десять человек. С огнем удалось справиться спустя полчаса.