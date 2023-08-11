11 августа 2023, 16:15
Житель Петербурга избил таксиста и угнал его автомобиль
В Невском районе Санкт-Петербурга пассажир такси избил водителя, после чего угнал его автомобиль. Об этом сообщил сайт Piter.tv.
По предварительным данным, таксист решил высадить своего клиента на автозаправке из-за неадекватного поведения. После этого пассажир напал на водителя и угнал его иномарку Hyundai Solaris.
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Отмечается, что пострадавшего с различными травмами доставили в больницу, сейчас правоохранители пытаются установить личность нападавшего.
Такси
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