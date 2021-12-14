В квартире на Тимуровской улице Калининского района Санкт-Петербурга нашли вооружение времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Родственник безработного жителя города написал заявление в полицию, в котором рассказал, что мужчина угрожал ему расправой. Следователи задержали злоумышленника и обнаружили в его квартире несколько гранат и запалы от них, ствольную коробку от СВТ-40, замок от пулемета и несколько десятков патронов.