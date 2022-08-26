Житель Петербурга едва не погиб во время пожара в квартире

Инцидент произошел накануне в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом написал сайт Gazeta.SPb со ссылкой на главное управление МЧС по городу.

В ночь на 26 августа на проспекте Народного Ополчения произошел пожар в трехкомнатной квартире. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили в горящем помещении мужчину. Они передали его сотрудникам скорой помощи с многочисленными ожогами.

В ликвидации огня участвовало 14 пожарных и три специальные машины. Возгорание было потушено за 15 минут.