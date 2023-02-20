Происшествия 20 февраля 2023, 18:01 Житель Первоуральска нашел на мусорке прах соседа, умершего три года назад, — СМИ Е1: житель Первоуральска нашел на свалке прах давно умершего пенсионера из соседнего дома РИА «Новости»

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Житель Первоуральска Свердловской области нашел на свалке мраморную урну для праха. Судя по гравировке с именем, фамилией и датой смерти, там хранились кремированные останки умершего в 2020 году пожилого мужчины из соседнего дома. Об этом написал портал E1.

Все случилось у дома № 54 на улице Трубников. Местный житель признался, что поначалу забрал урну, подумав, что это «кирпичик», который может пригодиться, но, разглядев находку повнимательнее, положил ее на снег. Мужчина, чье имя указано на урне, — 73-летний Анатолий Борисович, умерший от инфаркта. Его знакомые рассказали, что квартира досталась родственникам пенсионера.

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Падчерица покойного рассказала изданию, что они с мужем передали урну с прахом ритуальной службе еще в сентябре. Ее должны были подхоронить к родственникам. Услуга была оплачена. Женщина призналась, что она «в непередаваемом шоке». Она предположила, что урну решили не захоронить, а просто выбросить. Муж собрал документы и обратился к правоохранителям.

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В пресс-службе первоуральской полиции подтвердили, что по факту происшествия проводится проверка.