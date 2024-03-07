Происшествия 07 марта 2024, 13:44 Житель Пермского края угнал авто у подвыпившего друга. Его задержали

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В Пермском крае правоохранители задержали 60-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-21074 у своего приятеля. О случившемся написал сайт properm.ru.

Житель села Верх-Иньва обратился в полицию и рассказал, что вместе со знакомым они выпивали алкоголь. После встречи его друг сел в открытую машину, завел двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал в неизвестном направлении.

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Разбитую легковую машину нашли недалеко от деревни Лелева. По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело.