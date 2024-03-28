Происшествия 28 марта 2024, 16:44 Житель Пермского края сжег мужчину, который написал на него заявление из-за кражи

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В Пермском крае правоохранители завели уголовное дело на жителя Чернушки, который сжег мужчину, написавшего на него заявление в полицию. Об этом рассказал «Царьград».

По данным следствия, подозреваемый поджег балкон дома, где проживала супружеская пара. Мужчина скончался на месте, а его 62-летней супруге удалось выжить.

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Ранее погибший подал заявление в полицию на подозреваемого. Он обвинил мужчину в краже денег.