28 марта 2024, 16:44
Житель Пермского края сжег мужчину, который написал на него заявление из-за кражи
В Пермском крае правоохранители завели уголовное дело на жителя Чернушки, который сжег мужчину, написавшего на него заявление в полицию. Об этом рассказал «Царьград».
По данным следствия, подозреваемый поджег балкон дома, где проживала супружеская пара. Мужчина скончался на месте, а его 62-летней супруге удалось выжить.
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Ранее погибший подал заявление в полицию на подозреваемого. Он обвинил мужчину в краже денег.
Пермский край
Уголовное дело
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