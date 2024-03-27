27 марта 2024, 17:18
Житель Пермского края спас свою семью из полыхающего дома
Мощный пожар охватил жилой дом в деревне Исаковка Пермского края. Трагических последствий удалось избежать благодаря действиям главы семейства. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Пламя распространилось на площади 48 квадратных метров. До прибытия спасателей отец семейства разбудил и вывел на улицу четырех человек. Никто не пострадал.
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Для ликвидации возгорания на место направили 19 специалистов и шесть единиц техники. Причина появления огня — нарушение эксплуатации электрооборудования.
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МЧС РФ
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