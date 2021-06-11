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    11 июня 2021, 14:35

    Житель Пермского края поджег авто друга из ревности

    Артур Блянихов

    В Пермском крае житель Краснокамска поджег из-за девушки машину своего друга. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    «Злоумышленник облил стеклоочиститель автомобиля растворителем, положил под него лоскут ткани, предварительно смочив его горючей смесью, и поджег зажигалкой», — рассказали в ведомстве.

    Загоревшееся авто увидели посетители бара, около которого была припаркована машина. Они потушили ее и поймали поджигателя. Мужчина сознался в содеянном.