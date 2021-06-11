Житель Пермского края поджег авто друга из ревности

В Пермском крае житель Краснокамска поджег из-за девушки машину своего друга. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Злоумышленник облил стеклоочиститель автомобиля растворителем, положил под него лоскут ткани, предварительно смочив его горючей смесью, и поджег зажигалкой», — рассказали в ведомстве. Загоревшееся авто увидели посетители бара, около которого была припаркована машина. Они потушили ее и поймали поджигателя. Мужчина сознался в содеянном.