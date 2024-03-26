Происшествия 26 марта 2024, 09:45 Житель Пермского края ответит в суде за поджог дома семьи, которая обвинила его в краже

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Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Пермского края, передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчина попал под статью об убийстве, сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

Преступление было совершено в городе Чернушка. По версии следствия, фигурант поджег дом семьи, которая обвинила его в краже денег. В полыхающем строении погиб 67-летний мужчина. Его супруге удалось спастись.

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Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Вскоре он предстанет перед судом.