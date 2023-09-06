Происшествия 06 сентября 2023, 19:31 Житель Пермского края напал на сотрудницу бани из-за денег

Читать 360tv в

В Пермском крае правоохранители задержали местного жителя, который напал на сотрудницу бани и украл из кассы чуть более трех тысяч рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Краснокамского городского суда.

Мужчина набросился на женщину во время отдыха в бане вместе с приятелем. Сотрудница заведения решила вмешаться в конфликт, который произошел между друзьями. Одному из отдыхающих не понравился ее поступок, и он начал избивать администатора.

Реклама

На помощь пострадавшей пришли сотрудники группы быстрого реагирования, после того, как она нажала тревожную кнопку. Заведено уголовное дело.