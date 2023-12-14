Происшествия 14 декабря 2023, 15:47 Житель Пермского края на протяжении года избивал 22-летнюю сожительницу

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В Пермском крае правоохранители завели уголовное дело на жителя Добрянки, который на протяжении года избивал свою сожительницу. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие выяснило, что с октября 2022 года мужчина начал издеваться над девушкой. Когда его сожительница забеременела, он не прекратил истязаний.

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В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.