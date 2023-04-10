Происшествия 10 апреля 2023, 12:12 Житель Пермского края избил бывшего мужа своей сожительницы из-за долгов по алиментам

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Житель Куединского округа Пермского края избил бывшего мужа своей сожительницы за неуплату алиментов ее шести детям. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по региону.

Мужчина высказал претензию своей сожительнице за то, что отец ее шести детей не платит алименты. После этого злоумышленник отправился домой к бывшему мужу женщины, избил его и стал вымогать 50 тысяч рублей.

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Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело.