Происшествия 16 декабря 2022, 10:29 Житель Пермского края хотел подарить своему сыну украденный телефон

Читать 360tv в

Мужчина украл телефон, банковскую карту и наушники у девушки в городе Соликамск Пермского края, после чего решил подарить гаджет своему сыну. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее судимый 41-летний житель подошел к остановке общественного транспорта и грубо попросил девушку с компанией друзей уступить ему место на скамейке. Молодые люди спешно покинули остановку, однако девушка позже поняла, что забыла рюкзак на скамейке.

Реклама

Мужчина взял из рюкзака личные вещи и гаджет, который хотел подарить сыну.

Реклама