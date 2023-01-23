Происшествия 23 января 2023, 23:20 Житель Пермского края чуть не погиб в пожаре

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Пожар произошел в Кунгуре Пермского края. Там загорелся жилой дом. В огне чуть не погиб мужчина, однако пожарные спасли пострадавшего. Об этом сообщил «Царьград».

Возгорание зафиксировали вечером 21 января. Пламя охватило площадь в 1,5 квадратных метра. К тушению огня привлекли 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.

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В доме загорелся потолок около дымовой трубы. Потушить пламя удалось в 22:01. Спасатели вынесли из огня хозяина дома.

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