23 января 2023, 23:20
Житель Пермского края чуть не погиб в пожаре
Пожар произошел в Кунгуре Пермского края. Там загорелся жилой дом. В огне чуть не погиб мужчина, однако пожарные спасли пострадавшего. Об этом сообщил «Царьград».
Возгорание зафиксировали вечером 21 января. Пламя охватило площадь в 1,5 квадратных метра. К тушению огня привлекли 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники.
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В доме загорелся потолок около дымовой трубы. Потушить пламя удалось в 22:01. Спасатели вынесли из огня хозяина дома.
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