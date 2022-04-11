Житель Перми въехал на КамАЗе в здание завода и погиб

Рабочий предприятия Пермского целлюлозно-бумажного комбината (ПЦБК), управляя КамАЗом, въехал в здание на территории завода и погиб. Об этом Ura.ru рассказали в Следственном отделе СУ СК по Орджоникидзевскому району Перми.

«Следственным отделом СК по Орджоникидзевскому району Перми проводится проверка по данному факту. Группа предприятий ПЦБК оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам», — сообщила помощник гендиректора комбината Светлана Заболотских.

По информации источника, погибший жил один в частном доме и увлекался видеоиграми. В последнее время он сильно переживал из-за ухода из России Wargaming (разработчики World of Tanks).