Житель Перми пострадал от взрыва элекстросамоката

Житель Перми Артема лишился электросамоката. Современное средство передвижение взорвалось в подъезде жилого дома Пострадавший рассказал «360» о случившемся.

Артем сказал, что поставил электросамокат на зарядку, но не увидел нужного сигнала. Он отключил средство передвижения от сети. После этого электросамокат начал дымиться.

«Он начал дымить. После этого загорелся. И все это происходило в квартире. Ну и детонировала вот эта смесь химическая, которая закрепилась в закрытой квартире», — рассказал Артем.

Он предположил, что горящая батарея электросамоката могла пропускать какой-то газ. Это и могло стать причиной взрыва. По словам Артема, само средство передвижения не сильно пострадало.

«Самокат не деформировался, не разлетелся на куски, а просто обгорел, хоть и детонировал в самой комнате», — отметил он.

Квартира Артема тоже не понесла тяжелых повреждений. Он сказал, что взрыв немного выгнул оконную раму и дверь. Также пострадала не несущая стена. Сам владелец электросамоката во время детонации был в комнате. Взрыв самоката оглушил Артема. Проблемы со слухом продлились неделю. Также пострадавший получил травмы.

«Я неделю не мог ничего комфортно слушать. То есть любой громкий звук на меня влиял. Ожоги первой и второй степени на 20 процентах тела. То есть рука, пол-лица, пол-спины, нога», — рассказал Артем.

Из-за травм пострадавший провел около трех недель в больницы. После выписки потребовалось еще немного времени на реабилитацию.