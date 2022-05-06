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    06 мая 2022, 17:36

    Житель Перми пострадал от взрыва элекстросамоката

    Анна Усачева, Иван Степанов

    Житель Перми Артема лишился электросамоката. Современное средство передвижение взорвалось в подъезде жилого дома Пострадавший рассказал «360» о случившемся.

    Житель Перми пострадал от взрыва элекстросамоката

    Артем сказал, что поставил электросамокат на зарядку, но не увидел нужного сигнала. Он отключил средство передвижения от сети. После этого электросамокат начал дымиться.

    «Он начал дымить. После этого загорелся. И все это происходило в квартире. Ну и детонировала вот эта смесь химическая, которая закрепилась в закрытой квартире», — рассказал Артем.

    Он предположил, что горящая батарея электросамоката могла пропускать какой-то газ. Это и могло стать причиной взрыва. По словам Артема, само средство передвижения не сильно пострадало.

    «Самокат не деформировался, не разлетелся на куски, а просто обгорел, хоть и детонировал в самой комнате», — отметил он.

    Квартира Артема тоже не понесла тяжелых повреждений. Он сказал, что взрыв немного выгнул оконную раму и дверь. Также пострадала не несущая стена. Сам владелец электросамоката во время детонации был в комнате. Взрыв самоката оглушил Артема. Проблемы со слухом продлились неделю. Также пострадавший получил травмы.

    «Я неделю не мог ничего комфортно слушать. То есть любой громкий звук на меня влиял. Ожоги первой и второй степени на 20 процентах тела. То есть рука, пол-лица, пол-спины, нога», — рассказал Артем.

    Из-за травм пострадавший провел около трех недель в больницы. После выписки потребовалось еще немного времени на реабилитацию.