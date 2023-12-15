Происшествия 15 декабря 2023, 11:26 Житель Перми подал в суд на знакомого, обманувшего его при продаже общей квартиры

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Житель Перми подал в суд на знакомого, который обманул его на 575 тысяч рублей при продаже их общей квартиры. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Свердловского районного суда города.

Местным жителям принадлежали равные доли в жилье, однако после продажи второй владелец отдал не половину, а четверть стоимости квартиры. Квартиру продали за 2,3 миллиона рублей, а истцу ответчик назвал стоимость в 1,1 миллиона рублей.

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Отмечается, что судья не стал удовлетворять исковые требования, поскольку истец слишком поздно обратился в суд.