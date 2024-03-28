Происшествия 28 марта 2024, 16:43 Житель Перми, который провел в тюрьме 50 лет, вновь убил человека

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В Перми суд назначил рецидивисту 12 лет колонии особого режима за убийство человека. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу краевого суда.

После того как мужчина вышел на свободу, он поселился у приятеля в доме. В новогоднюю ночь к ним пришел гость. В какой-то момент между ним и осужденным произошел конфликт. Злоумышленник ударил нового знакомого ножом в сердце и пошел спать. Пострадавший скончался от полученных травм.

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Известно, что ранее пермяк провел 50 лет в тюрьме за убийство, изнасилование и причинение тяжких телесных повреждений.