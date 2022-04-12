Житель Перми едва не сгорел заживо

В Пермском крае в больницу попал местный житель, который чуть было не сгорел. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, мужчина заснул на улице, и случайный прохожий попытался разбудить его. Однако спящий был пьян и ответил незнакомцу нецензурной бранью. Тогда тот взял бутылку с прозрачной жидкостью, которая лежала рядом с мужчиной, и облил его.

«В этот момент потерпевший пытался прикурить сигарету. От искры одежда на нем загорелась», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.