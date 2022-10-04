Житель Пензы угрожал убийством сводному брату | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Житель Пензы угрожал убийством сводному брату

Читать 360tv в

Полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством сводному брату в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное УМВД.

Установлено, что мужчины находились вместе. У них возник конфликт, после чего подозреваемый принялся угрожать ножом оппоненту. Тот обратился в полицию.

Реклама

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Реклама

0 0 0 0 0 0