Житель Пензы угрожал убийством сводному брату | 360°

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Житель Пензы угрожал убийством сводному брату

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Полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством сводному брату в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное УМВД.

Установлено, что мужчины находились вместе. У них возник конфликт, после чего подозреваемый принялся угрожать ножом оппоненту. Тот обратился в полицию.

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Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

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