Житель Пензы угнал машину знакомого и пытался обменять ее на деньги

34-летний пензенец угнал машину знакомого. По его словам, сделать это было не так сложно, так как он знал, что ключ от машины хранится под ковриком. На кражу он пошел из-за того, что ему срочно были нужны деньги, а работы не было. В последствии мужчина хотел сдать автомобиль в металлолом.

В пункте приема заявили, что машину без документов не возьмут. Чтобы получить хоть какие-то средства, подозреваемый сдал в утиль содержимое багажника легковушки и аккумулятор.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщил сайт «Пенза-пресс».