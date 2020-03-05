Житель Пензы убил знакомого штык-саблей

Молодые люди выпивали в местном кафе. Позже к ним присоединились знакомые. Подозреваемый попросил у одного из них сигареты и зажигалку. Тот дал их и начал оскорблять парня. После этого компания решила поменять заведение, а оскорбленный пошел домой за штык-саблей.

Придя в новое кафе, взяв с собой из дома холодное оружие, молодой человек набросился на обидчика. Его старался обезоружить 37-летний знакомый. Обиженный парень вонзил в него саблю, когда тот пытался его остановить. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Свидетели инцидента забрали штык-саблю и держали подозреваемого до приезда полиции.

Пензенцу назначали восемь лет лишения свободы.