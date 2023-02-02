Происшествия 02 февраля 2023, 03:25 Житель Пензы стал жертвой пожара

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В Пензе произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

По данным информагентства, возгорание случилось накануне на втором проезде Кошевого. Во время тушения спасатели нашли труп 63-летнего местного жителя. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.