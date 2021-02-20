Житель Пензы стал жертвой пожара в жилом доме

Мужчина стал жертвой пожара, произошедшего в жилом доме в поселке Барковка утром 20 февраля, написало ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 08:35. Уточняется, что пламя охватило квартиру в многоэтажке. В ликвидации огня принимали участие девять человек и две спецмашины. В пожаре погиб 57-летний житель дома. Причины смерти мужчины будут установлены. Проводится проверка по факту произошедшего.