Житель Пензы стал жертвой мошенника во время покупки автомобильных фар

Житель Пензы обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что попался на уловки мошенников. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД

Мужчина рассказал, что наткнулся в интернете объявление о продаже фар. Он завел с «продавцом» переписку, после чего отправил ему 120 тысяч рублей. После получения средств собеседник перестал выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.