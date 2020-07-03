Житель Пензы разделся догола, обмазался фекалиями и побежал на кладбище

В Пензе задержали голого мужчину, который бегал в районе кладбища. По словам очевидцев, он был измазан экскрементами.

«Сходила, называется, на кладбище убраться. Иду на остановку, мимо пробегает голый неадекватный человек, измазанный г*вном. Видимо, в одежде ему было жарко», — написала местная жительница в паблике «Пенза Новости» во «ВКонтакте».

Там же разместили фото, на котором мужчина лежит на земле, рядом находятся люди в полицейской форме и камуфляже. На заднем фоне видны ворота и могильный крест.

Источник фото: «ВКонтакте»

Очевидцы сообщили, что человека без одежды задержали около Новозападного кладбища Пензы. В задержании участвовали полицейские и сотрудники вневедомственной охраны, уточнили в региональном управлении Национальной гвардии России.

«Позже бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на вызов, приняла решение о его госпитализации. Правоохранители сопроводили задержанного до медицинского учреждения», — добавили в Росгвардии.

Судя по всему, голые люди на улицах Пензенской области не редкость. В начале июня мужчину без одежды заметили в закрытом городе Заречный под Пензой. А в мае раздетую женщину задержали на проспекте Победы в областном центре.