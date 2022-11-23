Происшествия 23 ноября 2022, 00:02 Житель Пензы ранил возлюбленную ножом

Читать 360tv в

В Пензе задержали мужчину, который едва не убил свою девушку. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что задержанный повздорил с возлюбленной в ходе застолья и пырнул ее ножом. Это произошло в одной из квартир на Ленинградской улице.

Реклама

Мужчину доставили в полицейское отделение. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Реклама