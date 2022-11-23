23 ноября 2022, 00:02
Житель Пензы ранил возлюбленную ножом
В Пензе задержали мужчину, который едва не убил свою девушку. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.
В ведомстве сообщили, что задержанный повздорил с возлюбленной в ходе застолья и пырнул ее ножом. Это произошло в одной из квартир на Ленинградской улице.
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Мужчину доставили в полицейское отделение. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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Пенза
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