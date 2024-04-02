Происшествия 02 апреля 2024, 13:17 Житель Пензы ранил друга ножом и не смог вспомнить причину ссоры

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В Пензе правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который во время ссоры ранил ножом 29-летнего друга. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Подозреваемый признался в случившемся, однако не смог вспомнить, из-за чего произошла ссора с товарищем. В момент преступления он был пьян. Его приятель после травмы оказался в больнице.

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Теперь пензенцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.