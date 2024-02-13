13 февраля 2024, 15:41
Житель Пензы предстанет перед судом за убийство знакомого
Суд рассмотрит дело жителя Пензы, который обвиняется в убийстве знакомого из-за долга. Об этом сообщило «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По данным ведомства, в январе мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил приятеля руками и ногами.
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Отмечается, что потерпевший самостоятельно обратился за помощью к медикам, однако спустя несколько дней скончался от полученной травмы головы.
Суд
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