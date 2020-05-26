26 мая 2020, 13:46
Житель Пензы потерял 133 тысячи рублей из-за звонка мошенницы
Мужчина из Пензы заявил в полицию о краже денег с банковской карты. Средства списала мошенница, которая представилась сотрудницей банка. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
По словам пострадавшего, неизвестная позвонила и рассказала, что с его счетом проводят подозрительные операции. Злоумышленница предложила свою помощь. Для этого необходимо было назвать реквизиты карты и прочитать СМС-коды. Через некоторое время мужчина заметил пропажу 133 тысяч рублей.
Потерпевший подчеркнул, что девушка правильно назвала его данные и говорила убедительно.
«Проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — заметили пресс-службе УМВД по региону.