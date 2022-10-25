Житель Пензы попал под уголовное расследование из-за фальшивых денег | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 15:04 Житель Пензы попал под уголовное расследование из-за фальшивых денег

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В Пензе полиция возбудила уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который принес в банк фальшивую купюру номиналом пять тысяч рублей. Об этом написало ИА «Пенза-пресс».

Исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Пензенской области, показало, что купюра не соответствует признакам, которые применяются в изготовлении денег предприятием-производителем.

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Во время обыска в квартире у пензенца других поддельных купюр найдено не было. Мужчина рассказал, что получил деньги на работе.

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