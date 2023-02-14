Происшествия 14 февраля 2023, 22:38 Житель Пензы погиб при пожаре в многоквартирном доме

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Серьезный пожар произошел в Пензе на улице Тарханова. Там загорелась пятиэтажка. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Возгорание зафиксировали ночью 13 февраля. Пламя охватило комнату, расположенную на третьем этаже.

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Спасатели вывели из здания 15 человек. Один из жителей — 70-летний мужчина — погиб в огне. На данный момент сотрудники органов выясняют причины пожара.

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