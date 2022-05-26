Житель Пензы подрался с водителем, который чуть не сбил его собаку

Жители Пензы подрались из-за того, что один из них чуть не сбил собаку другого. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Ситуация произошла на улице Бородина. Пострадавший хозяин собаки рассказал, что водитель чуть не сбил его животное. Мужчина предъявил ему претензии, однако тот начал ругаться на него матом, а после несколько раз ударил по голове кулаком. Водителя задержали сотрудники полиции.