Житель Пензы по ошибке застрелил охотника, приняв его за кабана

Житель Пензы по ошибке застрелил охотника — он принял его за кабана. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областную прокуратуру.

Уточняется, что мужчина сам возвращался с охоты и увидел силуэт. Он принял его за кабана, который хочет напасть, и выстрелил.

Пострадавший скончался по дороге в больницу. Мужчина хотел оказать ему первую помощь, но безуспешно.

Его приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы. Также он выплатил миллион рублей семье пострадавшего.