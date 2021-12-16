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    16 декабря 2021, 21:36

    Житель Пензы по ошибке застрелил охотника, приняв его за кабана

    Дарья Морозова

    Житель Пензы по ошибке застрелил охотника — он принял его за кабана. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на областную прокуратуру.

    Уточняется, что мужчина сам возвращался с охоты и увидел силуэт. Он принял его за кабана, который хочет напасть, и выстрелил.

    Пострадавший скончался по дороге в больницу. Мужчина хотел оказать ему первую помощь, но безуспешно.

    Его приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы. Также он выплатил миллион рублей семье пострадавшего.