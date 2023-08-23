Происшествия 23 августа 2023, 18:49 Житель Пензы облил кислотой машину племянницы

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В городе Пензе 72-летний мужчина облил кислотой автомобиль своей племянницы. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, пенсионер конфликтовал с семьей племянницы в течение продолжительного времени. Во время одной из ссор мужчина взял кислоту из своего гаража и облил машину родственницы химией.

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По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело, местному жителю может грозить до двух лет лишения свободы.