Житель Пензы едва не попал в аварию из-за отлетевшего колеса. Видео

На кадрах видно, что крыло авто упало на асфальт, после того, как колесо отлетело. Пользователи соцсетей предположили, что при замене летней резины на зимнюю работники шиномонтажа поторопились и не докрутили болты.

«Водитель всегда сам должен проверять, как ему прикрутили колеса, чтобы быть уверенным в том, что все будет хорошо», — заметил один из комментаторов.