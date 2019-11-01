Житель Пензы едва не попал в аварию из-за отлетевшего колеса. Видео
Накануне в Пензе у автомобиля одного из местных жителей отлетело переднее колесо. Произошедшее попало на видеорегистратор другого водителя, проезжавшего мимо, передает ИА «Пенза-Пресс».
На кадрах видно, что крыло авто упало на асфальт, после того, как колесо отлетело. Пользователи соцсетей предположили, что при замене летней резины на зимнюю работники шиномонтажа поторопились и не докрутили болты.
«Водитель всегда сам должен проверять, как ему прикрутили колеса, чтобы быть уверенным в том, что все будет хорошо», — заметил один из комментаторов.