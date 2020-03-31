31 марта 2020, 15:44
Житель Пензы до смерти избил друга
В Пензе между товарищами возник спор, который спровоцировал драку. В результате, мужчина на смерть забил приятеля. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Местный житель пришел на застолье к своему другу, однако между ними произошел конфликт из-за бытовых вопросов. Гость избил товарища. Пострадавший скончался от полученных травм.
«О случившемся мужчина рассказал своим родственникам, которые обратились в органы полиции», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обвиняемого в настоящее время заключили под стражу.