Житель Пензенской области угрожал ножом полицейскому во время задержания | 360°

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Житель Пензенской области угрожал ножом полицейскому во время задержания

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В Пензенской области суд вынесет решение по поводу хулиганства местного жителя, угрожавшего ножом сотруднику правоохранительных органов. Об этом написало ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу Сердобского городского суда.

По данным следствия, 28 июля участковый приехал на вызов женщины, которая рассказала, что сын избивает ее. Полицейский оформил протокол и решил забрать дебошира в отделение, однако тот схватил нож и начал угрожать сотруднику органов при исполнении.

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За содеянное обвиняемому присудили два года колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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