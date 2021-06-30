Житель Пензенской области убил и расчленил своего гостя

В Пензенской области прошел суд над 43-летним мужчиной, который убил и расчленил своего знакомого. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Инцидент произошел в январе этого года. К подсудимому в гости пришел знакомый, они стали вместе выпивать. Через некоторое время между ними завязался спор о тюрьме (где оба успели побывать). В ходе конфликта мужчина схватил нож и дважды ударил им гостя. Тот скончался на месте от кровопотери.

Наутро преступник расчленил тело, чтобы избавиться от него. Однако за этим занятием его застали пришедшие в дом знакомые. Они и заявили в полицию.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.