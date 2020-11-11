Житель Пензенской области проломил дочери череп за беспорядок

«Проживавший с двумя трехлетними дочерями обвиняемый, обнаружив в доме беспорядок, разбудил одну из девочек, ударил по лицу, а после ее падения на пол — несколько раз ногой по голове», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на тот момент мужчина был пьян. После избиения дочери он решил прибраться в доме. Чуть позже он увидел, что у ребенка потекла из уха кровь и начались судороги. Испугавшись, он вызвал медиков. По данным информагентства, мужчину заключили под стражу, а детей передали в региональный «Дом ребенка».