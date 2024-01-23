23 января 2024, 18:33
Житель Пензенской области предстанет перед судом за участие в мошеннической схеме
Бессоновский районный суд рассмотрит дело жителя Пензенской области, который обвиняется в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следствия, осенью прошлого года женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка якобы попала в аварию. Потерпевшая согласилась передать деньги на лечение родственницы, за ними приехал злоумышленник.
Реклама
Отмечается, что мужчина признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мошенничество
Реклама
Реклама