Происшествия 23 января 2024, 18:33 Житель Пензенской области предстанет перед судом за участие в мошеннической схеме

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Бессоновский районный суд рассмотрит дело жителя Пензенской области, который обвиняется в участии в мошеннической схеме. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, осенью прошлого года женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка якобы попала в аварию. Потерпевшая согласилась передать деньги на лечение родственницы, за ними приехал злоумышленник.

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Отмечается, что мужчина признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.