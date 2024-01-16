16 января 2024, 17:32
Житель Пензенской области предстанет перед судом по делу об изготовлении оружия
Уголовное дело, возбужденное в отношении 56-летнего жителя Городищенского района, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Установлено, что в 2012 году фигурант обнаружил карабин в сарае своего домовладения. Впоследствии мужчина самостоятельно заменил детали и части оружия.
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Вскоре злоумышленник предстанет перед судом. Ему грозит срок до шести лет лишения свободы.
Суд
Оружие
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