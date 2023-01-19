Происшествия 19 января 2023, 16:16 Житель Пензенской области пострадал при пожаре

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В Пензенской области случился пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел в Каменке на улице Садовой. В жилом доме загорелась одна из квартир. К тушению привлекли три единицы спецтехники и 10 спасателей. По данным информагентства, продуктами горения отравился 55-летний мужчина. Причины случившегося выясняются.