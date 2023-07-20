Житель Пензенской области попал под колеса ВАЗ-2112

ДТП произошло в Пензенской области на первом километре дороги г. Нижний Ломов — р. п. Наровчат — граница области. Под колеса отечественной легковушки попал мужчина. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу пензенского управления ГИБДД.