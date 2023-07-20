20 июля 2023, 16:16
Житель Пензенской области попал под колеса ВАЗ-2112
ДТП произошло в Пензенской области на первом километре дороги г. Нижний Ломов — р. п. Наровчат — граница области. Под колеса отечественной легковушки попал мужчина. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу пензенского управления ГИБДД.
Авария случилась на территории села Прянзерки. Водитель ВАЗ-2112 сбил 59-летнего пешехода. Мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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