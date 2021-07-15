Житель Пензенской области помог товарищу скрыть убийство

Житель Лопатинского района Пензенской области попал под суд за то, что помог своему знакомому скрыть убийство. Ему назначили штраф, сообщила «Пенза-прес».

Мужчины выпивали вдвоем, после чего позвонили своему знакомому и попросили отвезти их в Пензу на автомобиле. В машине у мужчин возник конфликт с водителем. В итоге водитель отказался их вести.

Тогда один из молодых людей несколько раз ударил водителя ножом. После этого приятели оттащили тело в кусты.

Убийца был осужден еще в 2020 году. Теперь же его сообщнику назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.