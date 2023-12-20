Происшествия 20 декабря 2023, 15:36 Житель Пензенской области получил условный срок за кражу наследства на 2,1 млн рублей

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Суд вынес приговор 44-летнему жителю Тамалинского района, который попал под статью о краже в особо крупном размере. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант присвоил 2,1 миллиона рублей, которые находились на банковской карте его покойного дяди. Однако по завещанию эти деньги причитались другой родственнице.

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Злоумышленнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Он частично возместил потерпевшей ущерб. Оставшуюся сумму он выплатит по удовлетворенному иску.