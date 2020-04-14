Житель Пензенской области погиб в огне

По данным информагентства, после тушения пожара было найдено тело 52-летнего мужчины. Он жил вместе с отцом, который на момент ЧП находился в гостях у родственников.

На трупе не обнаружено каких-либо телесных повреждений. По предварительной информации, в месте расположения печи находился очаг возгорания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.