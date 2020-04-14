14 апреля 2020, 20:29
Житель Пензенской области погиб в огне
Накануне в селе Серго-Поливаново (Пензенская область) произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По данным информагентства, после тушения пожара было найдено тело 52-летнего мужчины. Он жил вместе с отцом, который на момент ЧП находился в гостях у родственников.
На трупе не обнаружено каких-либо телесных повреждений. По предварительной информации, в месте расположения печи находился очаг возгорания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.